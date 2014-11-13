Голова Рівненської ОДА "свободівець" Рибачок подав у відставку

Голова Рівненської обласної державної адміністрації Сергій Рибачок написав заяву на звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він повідомив журналістам.

Разом з Рибачком, який є висуванцем ВО «Свобода», заяви на звільнення написали сім голів районних адміністрацій, які є представниками цієї політичної сили.

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«Ми забезпечили виконання бюджету, забезпечили дотримання соціальних гарантій населенню, стабільну роботу агропромислового комплексу. Та кількість дзвінків, яку сьогодні я отримую на підтримку, свідчить про те, що в цілому громада схвально оцінює результати нашої роботи», - сказав Рибачок.

Він зазначив, що команда «свободівців» має плани на наступні місцеві вибори.

«Я думаю, що коли ми на наступних місцевих виборах запропонуємо громаді своє бачення подальшого розвитку Рівненщини, громада матиме можливість вибрати ті пріоритети, які для неї важливі»,- зазначив Рибачок.

Як повідомляв УНІАН, Рибачок був призначений на посаду голови Рівненської ОДА у березні цього року замість Василя Берташа.