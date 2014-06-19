П'ять суддів КС відкликали свої заяви про звільнення з посад - Онопенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в перерві засідання 12-го з'їзду суддів України, який проходить в Києві, журналістам повідомив голова Ради суддів Василь Онопенко. “Всі 5 суддів, обраних з'їздом, відкликали свої заяви”, - сказав він, зауваживши при цьому, що через такий перебіг подій з'їзд не буде розглядати питання про обрання нового складу КС за суддівською квотою, як це передбачалося порядком денним.

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Водночас, як стало відомо журналістам, заяви відкликали судді КС Наталя Шаптала, Василь Бринцев, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Олег Сергійчук.