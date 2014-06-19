П'ять суддів КС відкликали свої заяви про звільнення з посад - Онопенко
13:53, 19 червня 2014Політика
0 0
П'ять суддів Конституційного суду України, які були обрані за квотою з'їзду суддів України, відкликали свої заяви про звільнення з посад.
П'ять суддів КС відкликали заяви про звільнення з посади / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в перерві засідання 12-го з'їзду суддів України, який проходить в Києві, журналістам повідомив голова Ради суддів Василь Онопенко. “Всі 5 суддів, обраних з'їздом, відкликали свої заяви”, - сказав він, зауваживши при цьому, що через такий перебіг подій з'їзд не буде розглядати питання про обрання нового складу КС за суддівською квотою, як це передбачалося порядком денним.
Читайте такожЗМІ: Суддя з оточення Януковича повернувся до Конституційного суду
Водночас, як стало відомо журналістам, заяви відкликали судді КС Наталя Шаптала, Василь Бринцев, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Олег Сергійчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter