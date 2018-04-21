СБУ заявляє про затримання у Києві російського шпигуна (відео)

За даними правоохоронців, на користь Росії працював співробітник одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони України.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України викрили працівника одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь Російської Федерації.

Про це на сторінці Facebook повідомляє Служба безпеки України

"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили працівника одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь країни-агресора. Правоохоронці встановили, що уродженець РФ, полковник запасу Збройних Сил України у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, колишній український військовий за грошову винагороду збирав дані і передавав російським кураторам інформацію з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави.

"Спецслужби РФ, зокрема, цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення антитерористичної операції на Сході України", - пояснили у СБУ.

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Також зазначається, агент на виконання завдання представника ГУ ГШ Збройних сил РФ намагався придбати безпілотник українського виробництва для подальшої його передачі Росії, а згодом - здійснення повітряної розвідки.

"Після виконання «завдань» зловмисник планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство. Також встановлено, що за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території", - заявили в українській спецслужбі.

У Києві #СБУ затримала російського шпигуна - працівника стратегічного підприємства Міноборони України https://t.co/Vz2ilC7x9ipic.twitter.com/bwG0FW8fR6 — СБ України (@ServiceSsu) April 21, 2018

За даними оперативників, шпигун зв'язувався з «кураторами» під час поїздок на територію РФ та листуванням електронною поштою.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного у шпигунстві у Києві на робочому місці.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що нібито підтверджують його протиправну діяльність.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) тривають слідчі дії", - повідомили у СБУ.