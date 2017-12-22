Затриманий російський шпигун у Кабміні не мав доступу до державної таємниці - Гройсман

Затриманий за співпрацю з російськими спецслужбами чиновник секретаріату Кабінету міністрів України Станіслав Єжов не мав доступу до державної таємниці, тому “серйозних втрат” для безпеки держави немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Гройсмана, Єжов - “кадровий співробітник Міністерства закордонних справ. Він пройшов достатньо серйозний шлях службовий, він працював у МЗС, працював у відрядженні за кордоном у дипломатичному представництві, він працював в Адміністрації президента, у Верховній Раді і в уряді”.

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“Не один місяць, не хочу відкривати таємниці, ми знали про те, що є підозра, що він працює на іноземні спецслужби”, - зауважив Гройсман.

За його словами, завдяки СБУ Єжов “цей довгий час” був під “повним моніторингом, звісно, за сприяння прем’єр-міністра і мого апарату”.

Як сказав Гройсман, “як тільки була зібрана необхідна кількість матеріалів, то він одразу був затриманий, і зараз буде відбуватися слідство...”.

Прем’єр додав, що служба протоколу, де працював Єжов, займається організацією офіційних подій, зустрічей, у тому числі він займався перекладами. “Але наголошую на тому, що в нього не було жодного доступу до державної таємниці, і тому, так би мовити, якихось серйозних втрат ми не отримали”, - сказав Гройсман.

Він наголосив, що в Україні йде війна, у тому числі гібридна, тому важливо, щоб в інших структурах влади можна було ефективно виявляти тих, хто може працювати на спецслужби інших країн.

“Можливо, хтось і хотів би використати цю ситуацію проти мене, але я хочу передати всім палкий привіт і сказати одну річ: скільки б не намагалися мене дискредитувати, я завжди буду виявляти і буду абсолютно публічно на це реагувати. Тому, колеги, борімося за Україну і проти її ворогів”, - заявив прем’єр-міністр.

Гройсман наголосив, що хоча операція тривала місяці, але жодного витоку інформації не було, і це свідчить про те, що “є багато чесних працівників в СБУ і в наших контррозвідувальних органах”.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. За даними заступника начальника Головного слідчого управління СБУ Віталія Маякова, Єжов збирав інформацію на завдання ГРУ генштабу збройних сил Росії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру.

У Кремлі заявили, що читали новину про затримання чиновника секретаріату Кабміну України, але конкретною інформацією не володіють.