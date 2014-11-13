Солдатські матері: в Україні зараз перебуває близько 4 тисяч російських військових

Так оцінює обсяги російської "допомоги" бойовикам відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова, заявила вона в інтерв'ю російській Новой газете.

"Я вважаю, що зараз в Україні близько 4 тисяч російських військових. Нелегально, незаконно. Але військовослужбовці-то не знають, що незаконно. А родичі взагалі нічого не знають", - говорить вона.

За словами Мельникової, родичі солдатів почали турбуватися про їх зникнення тільки коли "перших загиблих на початку серпня повезли".

Читайте такожДвоє солдатів РФ випадково потрапили на український блокпост, переплутавши його з блокпостом бойовиків"Перед тим як військовослужбовців відправляли в Україну, вони родичам сказали: «Ми там у полях, електрики немає, мобільний телефон зарядити не можна, я дзвонити не буду, не турбуйся». Почали турбуватися, коли перших загиблих на початку серпня повезли, а від хлопців не було дзвінків. Ось тоді мені дев'ять сімей зателефонували: там загиблі, і ми думаємо, що син там, чоловік там. Як дізнатися? Ми їх всіх дев'ятьох знайшли. З них троє сказали, що "нас повернули з України", - говорить правозахисниця.

Також вона заявила, що не знає, скільки реально загинуло російських солдатів в неоголошеній війні з Україною.

"Інформації немає ніякої ні в кого, крім, може бути, Міноборони, і то я сумніваюся, що у них точні цифри", - вважає Мельникова.

За її даними, "великі втрати" у російській армії були на початку і в кінці серпня.