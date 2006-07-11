Мороз оголосив про розпуск демократичної коаліції і створення антикризової коаліції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосив про розпуск Коаліції демократичних сил і про утворення нової – Антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, ці оголошення спікер зробив на початку ранкового засідання парламенту, яке супроводжувалось бійками між народними депутатами від фракцій БЮТ та Партії регіонів.

Зокрема, за словами О.МОРОЗА, на підставі особистих заяв депутатів від СПУ про вихід з демократичної коаліції він повідомляє про припинення діяльності помаранчевої коаліції.

Також на сесії спікер офіційно оголосив про створення нової Антикризової коаліції, до складу якої увійшли Партія регіонів, КПУ та СПУ.

За словами О.МОРОЗА, ця коаліція налічує 238 народних депутатів.

Слова О.МОРОЗА супроводжувались криками “Ганьба!” з боку депутатів від «Нашої України» та БЮТ.

Депутати БЮТ продовжують блокувати сектор реєстрації ВР і один з секторів системи «Рада».

В той же час основний пульт управління системою Рада», що знаходиться на третьому поверсі парламенту в сесійній залі, контролюють депутати від Партії регіонів, як і парламентську трибуну.

Також депутат від “Нашої України” Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ намагався забрати картки для реєстрації у депутатів-“регіоналів”, внаслідок чого виникла бійка. У В.В’ЯЗІВСЬКОГО розбитий ніс, йому вдалося забрати декілька карток і викинути їх. Його вивели з сесійної зали. На засіданні зареєструвалося 254 депутати.