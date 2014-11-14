Порошенко: У світі зараз немає небезпечнішого місця за Донбас

Глава держави переконаний, що представники місії зможуть гідно виконати своє завдання, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На думку президента, цілями міжнародних спостерігачів є запобігти ескалації конфлікту та відновити виконання мінських домовленостей.

Свою думку Порошенко висловив при передачі броньованих автомобілів представникам ОБСЄ. Цей транспорт зараз буде доречними для місії, адже вже неодноразово по її представниках вівся обстріл, пояснив український лідер.

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"Виконання мінських домовленостей важливе для усього світу. Бо немає у світі більш важливої точки, ніж Україна, немає на сьогоднішній день у світі більш небезпечної точки, ніж Донецьк і Луганськ. І ми маємо об'єднати з усім світом сили, аби не допустити війни там, точніше, зупинити її. Це наше з вами спільне завдання, і допомога з боку ОБСЄ неоціненна", - заявив Порошенко.