Влада не планує відвойовувати Донбас, а шукає політичне рішення - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про відмову української влади відвойовувати регіони на сході України, контрольовані проросійськими сепаратистами.

Про це він повідомив німецькій газеті Rheinische Post. "Така військова операція торкнулася б також і цивільного населення, наших українських співгромадян", - цитує видання главу МЗС України в п'ятницю, 14 листопада, повідомляє DW.

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Він підкреслив, що уряд України має намір і далі дотримуватися режиму припинення вогню і продовжувати пошук політичних рішень у конфлікті. У разі якщо підтримувані Росією сепаратисти знову почнуть атакувати позиції української армії, вона дасть їм гідну відсіч, так як за останній час її боєздатність істотно зросла, сказав Клімкін.

"Сьогодні в її лавах тисячі солдатів, які можуть битися і вже довели це", - зазначив глава українського зовнішньополітичного відомства. Він також дав зрозуміти, що Україні найближчим часом знову знадобиться подальша фінансова допомога Заходу.