Прокуратура збирає докази захоплення в Криму медіа для передачі їх до суду в Гаазі
Прокуратура АР Крим збирає докази привласнення окупаційною владою майна телерадіокомпаній з метою подальшої їх передачі до Міжнародного кримінального суду.
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Про це повідомляє прес-служба відомства.
«Протиправне привласнення майна фізичних та юридичних осіб, що не викликано воєнної необхідністю є воєнним злочином відповідно до норм Римського статуту. Прокуратурою АР Крим закликано представників телерадіоорганізацій звертатися до неї з відповідними заявами про вчинення відносно них протиправних дій на тимчасово окупованій території півострову Крим з метою їх направлення до Міжнародного кримінального суду», – йдеться в повідомленні.