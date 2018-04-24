Прокуратура збирає докази захоплення в Криму медіа для передачі їх до суду в Гаазі

Прокуратура АР Крим закликала представників телерадіоорганізацій звертатися до неї з заявами про вчинення відносно них протиправних дій на тимчасово окупованій території півострову.

Прокуратура АР Крим збирає докази привласнення окупаційною владою майна телерадіокомпаній з метою подальшої їх передачі до Міжнародного кримінального суду. Читайте такожРосія після анексії Криму захопила дві третини української території шельфу Чорного моря Про це повідомляє прес-служба відомства. «Протиправне привласнення майна фізичних та юридичних осіб, що не викликано воєнної необхідністю є воєнним злочином відповідно до норм Римського статуту. Прокуратурою АР Крим закликано представників телерадіоорганізацій звертатися до неї з відповідними заявами про вчинення відносно них протиправних дій на тимчасово окупованій території півострову Крим з метою їх направлення до Міжнародного кримінального суду», – йдеться в повідомленні.

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