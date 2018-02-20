У МЗС назвали варіанти "розвитку подій" після подачі меморандуму проти РФ до трибуналу ООН

У МЗС очікують, що Міжнародний трибунал ООН з морського права приблизно у 2019 році зможе остаточно визначити питання юрисдикції ініційованого Україною спору з РФ щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що 19 травня є найбільш імовірною датою подачі Російською Федерацією заперечення на поданий сьогодні меморандум України щодо порушення РФ Конвенції з морського права.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

Вона сказала, що після подачі Україною в Міжнародний трибунал ООН меморандуму про порушення Росією Конвенції з морського права існує два варіанти розвитку подальших подій.

"Перший варіант розвитку подій - це коли справа не поділяється на дві фази, і іде по звичайному розгляду по суті і по юрисдикції разом, і на це у росіян є 9 місяців на підготовку меморандуму так само, як у нас було, починаючи від сьогоднішнього дня", - сказала Зеркаль.

"І є інший варіант, і ми вважаємо, що цей варіант буде застосований. Вони можуть протягом трьох місяців подати свої заперечення щодо відсутності юрисдикції у трибуналу розглядати цю справу. І звичайно, ми розуміємо, що з огляду на вибори, з огляду на все, що відбувається в Російській Федерації, що це більш імовірний сценарій", - наголосила Зеркаль.

"Якщо вони ідуть по цьому імовірному сценарію, то в них є три місяці на підготовку заперечень - це 19 травня, після цього Україні також надається три місяці на підготовку контраргументів по юрисдикції. Потім сторони обмінюються ще додатковою інформацією на підставі того, що вони отримали одна від одної, і вже арбітраж визначає дату, коли будуть слухання, скільки вони будуть тривати, а після слухання визначається, скільки потрібно часу, щоби прийняти рішення", - розповіла Зеркаль.

У цьому зв'язку вона сказала, що слід очікувати, що у 2019 році вдасться вийти на результат по юрисдикції щодо правових підстав розглядами Міжнародним трибуналом ООН цього позову від України.

Дипломат розповіла, що в поданому 19 лютого до Міжнародного трибуналу Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандумі українська сторона мала визначити всі статті і усі претензії, за якими Росія здійснює порушення після анексії Криму. "Фактично, це зараз наша претензія, обґрунтована як доказами, фактами, свідченнями, експертною думкою, і також взагалі позицією, яка розглядалася в процесі різних судових розглядів, включаючи арбітражні розгляди, які щойно завершилися в минулому та позаминулому році, і які стосуються питання Південно-китайського моря, Маврикію, судна Arctic Sunrise - це корабель Greenpeace, що був захоплений росіянами", - сказала вона.

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За її словами, поданий меморандум за обсягом є дуже великим документом.

Також вона розповіла, що у меморандумі викладені правові позиції за різними аспектами наслідків окупації Криму Росією, в тому числі стосовно наслідків дій РФ на можливість ведення рибальства у Чорному і Азовському морях, впливу на екологію при будівництві Керченського мосту, що створює наслідки для міграції та популяції риб. Також щодо впливу окупації на судноплавство у цих морях і т.д.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна подала в Міжнародний трибунал Організації Об'єднаних Націй з морського права меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права.

***14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. В заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

Українська сторона мала до 19 лютого 2018 року надати в Міжнародний трибунал меморандум, який міститиме виклад всіх обставин, на які спирається позиція України, а також їх юридичне обґрунтування.

У МЗС очікують остаточного рішення міжнародного трибуналу щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права не раніше 2021 року.