Клімкін назвав нещодавнє звернення Києва до суду в Гаазі "додатковим тиском" на РФ

Міністр закордонних справ наголосив, що Росія має нарешті почати виконувати приписи Міжнародного Суду.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав звернення Києва до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй щодо тлумачення наказу про застосування тимчасових заходів проти Росії додатковим тиском на РФ.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

«Наше звернення до МС ООН щодо тлумачення наказу про застосування заходів проти РФ - це додатковий тиск на Росію, яка має нарешті почати виконувати приписи Суду, а не робити вигляд, що їх не існує», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 року оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

24 квітня 2018 року у МЗС України повідомили, що Київ надіслав звернення до Міжнародного суду ООН стосовно тлумачення його ж наказу про застосування тимчасових заходів проти РФ. Зокрема, Київ просив підтвердити, що Росія зобов’язана скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.