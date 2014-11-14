Кожна політсила, яка підписує коаліційну угоду, має бути представлена в Кабміні - прем'єр

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що кожна політична сила, яка підписує коаліційну угоду, має бути представлена в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"Абсолютно прийнятним і правильним є те, коли кожна політична сила, яка підписує угоду про коаліцію, представляє себе не тільки у Верховній Раді, а й делегує своїх повноважних представників до виконавчого органу і до виконавчої влади, а саме: до Кабінету міністрів... Ніхто в парламенті не відсидиться і потім не буде розповідати про злочинний уряді", - сказав прем’єр.

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Яценюк закликав демократичні політсили, що пройшли в парламент, у найкоротші терміни створити коаліцію і сформувати новий Кабінет міністрів.