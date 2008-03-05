Тимошенко висловила співчуття депутатам демократичної коаліції

Демократична коаліція стала заручником політичної змови про переформатування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я переконана, що все це блокування підтримується досить ретельно тими, хто все ще мріє про переформатування коаліції, і хто мріє про те, що дестабілізація в парламенті може усунути від влади демократичну команду. Тому я хочу виразити співчуття депутатам демократичної коаліції, які стали заручниками всіх тіньових політичних змов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр переконана, що робота парламенту блокується штучно.

«Мені дуже шкода, що парламент перетворився в середовище локальної політичної кризи, але це не заважає уряду системно і нормально працювати, це не заважає нам наводити порядок», - додала вона.

«Уряд буде центром української стабільності», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.