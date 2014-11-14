Експерт: Учасники коаліційних переговорів узгодять більшість кандидатур майбутніх міністрів від Яценюка

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Щодо претендентів на міністерські посади, я думаю, що це поки кандидатури для обговорення, і це не остаточний список», - вважає політолог.

«Я думаю, що в оцінці багатьох претендентів треба згадати принцип професіоналізму. На мій погляд, деякі кандидати пов’язані з тими або іншими політичними силами, і тут, хай непрямо, але є квотний принцип», - переконаний Фесенко.

На думку політолога, «і Ганна Гопко, і Денис Силантьєв – люди, які не мають взагалі управлінського досвіду, а ми вже бачили, чим закінчує на посаді міністра людина, яка ніколи не працювали в системі державного управління. Більшість висуванців Майдану пішли з уряду або самі, або під хвилю критики з боку суспільства або з боку прем’єр-міністра».

«Принцип професіоналізму має включати і такий критерій, як рівень управлінського досвіду. Більшість запропонованих кандидатур в принципі – це люди, які працюють в уряді, зокрема люди, які належать до команди прем’єр-міністра, деякі міністри призначались ще наприкінці лютого або в березні і деякі зарекомендували себе непогано, наприклад міністр освіти», - додав експерт.

«Я думаю, все ж таки потрібно узгодження цих кандидатур. Що впадає в око – це те, що є певна диспаритетність, є ціла низка кандидатур, пов’язана з «Народним фронтом», і набагато менше кандидатур, пов’язаних з «Блоком Порошенка». Чи всі зазначені кандидати знали, що їх будуть висувати на посаду міністрів? Наприклад, я вже неодноразово чув від Павла Розенка, якого Яценюк пропонує міністром соціальної політики, що він не отримував ніяких пропозицій. Чи узгоджувалось з ним висування його на цю посаду, якщо ні – то це в народі називається «підстава». Я думаю, що є ціла низка проблемних питань», - зауважив Фесенко.

Експерт зазначає, що «більшість кандидатур – це люди достатньо професійні і з досвідом. Я думаю, що значна частина цих людей, кандидатури яких зараз озвучені, скоріш за все, обіймуть ці посади».

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Проте політолог зазначає, що «стосовно деяких кандидатур ми нічого не можемо сказати, тому що вони маловідомі і ми не можемо їх точно оцінити. Наприклад, якщо міністр аграрної політики Леонід Козаченко – людина відома, достатньо поважна, то віце-прем'єр-міністр із аграрних питань Іван Мірошніченко – людина з бізнесу. Чи коректно це робити, це теж питання для обговорення, чи не буде лобістських інтересів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який має чимало шансів залишитися на цій посаді після формування нового уряду у зв'язку з обранням нової Верховної Ради, повідомив, кого він хотів би бачити на міністерських посадах.

Зокрема, Яценюк пропонує в новому Кабміні розподілити крісла таким чином:

- віце-прем'єр-міністр з регіональної політики - Володимир Гройсман (нині на цій посаді);

- віце-прем'єр-міністр із гуманітарних питань - Ігор Жданов ("Батьківщина");

- віце-прем'єр-міністр із аграрних питань - Іван Мірошніченко ) «Самопоміч»;

- міністр юстиції - Павло Петренко (нині на цій посаді);

- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков (нині на цій посаді);

- міністр соціальної політики – Павло Розенко (пройшов у Раду від "Блоку Петра Порошенка");

- міністр охорони здоров'я - Василь Лазоришинець (нинішній в.о. міністра охорони здоров'я);

- міністр культури - Євген Ніщук (нині на цій посаді);

- міністр енергетики та вугільної промисловості - Андрій Коболєв (нині - керівник НАК "Нафтогаз України");

- міністр освіти і науки - Сергій Квіт (нині на цій посаді);

- міністр економіки - Дмитро Шимків (нині - заступник глави Адміністрації президента);

- міністр аграрної політики та продовольства - Леонід Козаченко;

- міністр фінансів - Віталій Лісовенко (нині - заступник міністра фінансів);

- міністр молоді та спорту - Денис Сілантьєв (відомий плавець, пройшов у Раду від Радикальної партії);

- міністр екології та природних ресурсів - Ганна Гопко (№1 у списку "Самопомочі");

- керівник Держтелерадіо - Юрій Стець.