На переговорах по коаліції вже розглядають остаточний текст угоди
Представник партії «Блок Петра Порошенка» Павло Розенко заявляє, що зараз відбувається остаточне погодження тексту коаліційної угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Зараз відбувається остаточне погодження тексту коаліційної угоди, зараз зводиться в єдиний текст документ, вичитується, і потім буде передано на рівень керівників політичних сил, фракцій, які будуть спільно приймати рішення щодо дати, місця, потрібності парафування - сьогодні чи в наступний день - зазначеної угоди”, - сказав Розенко.
За його словами, є 5-7 позицій, які не до кінця узгоджені і потребують додаткового ухвалення.
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“В принципі, по тексту угоди компроміси знайдені. Серйозних протиріч, що б розколювали п'ять фракцій, які сьогодні працюють над текстом угоди, я особисто не бачу”, - додав представник БПП.
На запитання щодо регламенту коаліції Розенко відповів, що це сьогодні обговорювалося на засіданні робочої групи і “основні моменти регламенту погоджені”. Водночас, два питання, додав він, “потребують політичних рішень”. “Ці питання будуть обговорюватися ще у складі робочої групи”, - сказав Розенко.