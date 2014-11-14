На переговорах по коаліції вже розглядають остаточний текст угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Зараз відбувається остаточне погодження тексту коаліційної угоди, зараз зводиться в єдиний текст документ, вичитується, і потім буде передано на рівень керівників політичних сил, фракцій, які будуть спільно приймати рішення щодо дати, місця, потрібності парафування - сьогодні чи в наступний день - зазначеної угоди”, - сказав Розенко.

За його словами, є 5-7 позицій, які не до кінця узгоджені і потребують додаткового ухвалення.

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“В принципі, по тексту угоди компроміси знайдені. Серйозних протиріч, що б розколювали п'ять фракцій, які сьогодні працюють над текстом угоди, я особисто не бачу”, - додав представник БПП.

На запитання щодо регламенту коаліції Розенко відповів, що це сьогодні обговорювалося на засіданні робочої групи і “основні моменти регламенту погоджені”. Водночас, два питання, додав він, “потребують політичних рішень”. “Ці питання будуть обговорюватися ще у складі робочої групи”, - сказав Розенко.