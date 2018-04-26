Лікарі заборонили летіти додому: Омелян розповів, як його дружині вдалося народити у США безкоштовно (відео)

Омелян стверджує, що в Америці його дружина опинилася випадково.

Очільник мінінфраструктури повернувся до України та зранку вже взяв участь у засіданні уряду, повідомляє ТСН.

П'ять днів тому у Фейсбуці Омелян повідомив - в них з дружиною, дизайнеркою Світланою Бевзою, народилася донька. Наступного дня, у відповідь на критику у коментарях щодо рішення родини народжувати у штатах, Омелян написав ще один пост - мовляв, в Америці його дружина опинилася випадково ще у лютому, там їй стало зле, лікарі заборонили летіти додому, а за пологи у клініці Нью-Йорка родина не заплатила ані копійки.

Як повідомляв УНІАН, раніше дружина Омеляна показала фото новонародженої доньки.