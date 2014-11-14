У «Самопомочі» прогнозують, що текст угоди по коаліції буде готовий наступного тижня

Гопко зазначила, що проект у частині, яка стосується реформаторського блоку, наразі фіналізується.

“Ми дійшли згоди вже по всім, навіть важким пунктам, які були в паливно-енергетичному комплексі, реформі житлово-комунального господарства, були великі дискусії в реформі аграрній і сільського господарства”, - сказала вона.

Надалі, додала Гопко, залишається питання щодо регламенту коаліції, щодо опозиції, співпраці між фракціями.

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“Парафувати (текст коаліційної угоди - УНІАН) можна до офіційної присяги (новообраних депутатів - УНІАН), але вже підписання буде, коли всі стануть депутатами”, - відзначила Гопко.

Вона нагадала, що сьогодні планувалося оприлюднити текст коаліційної угоди для ознайомлення з ним суспільства, з тим, щоб за вихідні дні могли надійти критичні зауваження до тексту.

Відповідаючи на запитання, коли повністю буде готовий текст угоди, Гопко сказала: “Ми дуже хочемо, щоб на наступні, максимум вівторок-середу”.