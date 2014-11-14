Клімкін найближчим часом не збирається до Москви

18:22, 14 листопада 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що найближчим часом не збирається відвідувати Москву.

REUTERS

Про це він повідомив під час першого Twitt-інтерв’ю в історії української дипломатії.

Читайте такожЗавтра Клімкін вперше в історії української дипломатії дасть інтерв’ю в TwitterНа запитання, чи збирається міністр найближчим часом відвідати Москву для переговорів, Клімкін відповів: «Наразі не збираюсь. До речі, і не запрошували :)».

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