Клімкін найближчим часом не збирається до Москви

Про це він повідомив під час першого Twitt-інтерв’ю в історії української дипломатії.

Читайте такожЗавтра Клімкін вперше в історії української дипломатії дасть інтерв’ю в TwitterНа запитання, чи збирається міністр найближчим часом відвідати Москву для переговорів, Клімкін відповів: «Наразі не збираюсь. До речі, і не запрошували :)».