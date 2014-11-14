Клімкін найближчим часом не збирається до Москви
18:22, 14 листопада 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що найближчим часом не збирається відвідувати Москву.
REUTERS
Про це він повідомив під час першого Twitt-інтерв’ю в історії української дипломатії.
Читайте такожЗавтра Клімкін вперше в історії української дипломатії дасть інтерв’ю в TwitterНа запитання, чи збирається міністр найближчим часом відвідати Москву для переговорів, Клімкін відповів: «Наразі не збираюсь. До речі, і не запрошували :)».
.@tass_agency Наразі не збираюсь. До речі, і не запрошували :)
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 14 Листопад 2014
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