Яценюк пояснив, для чого запропонував конкретні кандидатури на посаду міністрів

Про це він заявив в прямому ефірі програми “Шустер-Live” на Першому національному у п`ятницю ввечері.

“Принципу квот, саме політичних квот (при формування уряду — УНІАН) бути не може, повинен бути принцип політичної відповідальності. Сьогодні на розгляд країни я звернувся з проханням до коаліції і до фракцій, з проханням того, що не можна призначати новий уряд “під столом”, не можна, щоб новий склад Кабінету міністрів дізналися за п`ять хвилин перед голосуванням в стінах Верховної Ради... Сьогодні на суспільний розгляд був запропонований, це не те, що запропонований пакет, це було прохання, прохання почати публічне обговорення”, - сказав він.

Читайте такожРозенко назвав пропозиції Яценюка щодо кандидатур в новому уряді "тролінгом"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції Яценюк запропонував політичним силам, які створюють парламентську коаліцію, делегувати на посади міністрів низку конкретних кандидатур.

Так, на посаду віце-прем`єра з регіональної політики Яценюк запропонував делегувати Володимира Гройсмана; на посаду віце-прем’єра з питань АПК – Івана Мірошніченка; на посаду віце-прем’єра з гуманітарних питань – Ігоря Жданова; на посаду міністра внутрішніх справ – Арсена Авакова; на посаду міністра фінансів – Віталія Лісовенка; на посаду міністра юстиції – Павла Петренка; на посаду міністра з питань агрополітики – Леоніда Козаченка; на посаду міністра економіки – Дмитра Шимківа; на посаду міністра освіти і науки – Сергія Квіта; на посаду міністра енергетики - Андрія Коболєва; на посаду міністра культури – Євгена Ніщука; на посаду міністра охорони здоров’я – Василя Лазорищинця; на посаду міністра соціальної політики – Павла Розенка; на посаду міністра молоді і спорту – Дениса Силантьєва; на посаду міністра екології – Ганну Гопко; на посаду голови Держкомтелерадіо – Юрія Стеця.

Що стосується президентської квоти – посад міністра оборони та міністра закордонних справ - то Яценюк зазначив, що його політичну силу влаштовують нинішні глави цих відомств, призначені Петром Порошенком - Степан Полторак та Павло Клімкін.

Читайте такожЯценюк озвучив пропозиції щодо майбутніх можливих міністрів (повний список)

“Вони отримують цілковиту підтримку нашої політичної сили”, - сказав він.

Щодо кандидатури міністра інфраструктури Яценюк зазначив, що по неї потрібно провести дискусію.

Крім того, прем’єр заявив, що у його політичної сили є кандидатура на посаду віце-прем`єр-міністра з питань європейської інтеграції, однак поки що “Народний фронт” не оприлюднюватиме прізвище.

“Маю думку запросити на цю посаду одного з європейських лідерів, але оголосимо про остаточне рішення після завершення перемовин з тими лідерами, які привели європейські країни до членства в ЄС”, - сказав Яценюк.