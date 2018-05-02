Порошенко про підкуп виборців: кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії, має опинитися у в’язниці

Порошенко закликав правоохоронців притягнути до відповідальності виконавців і організаторів схем підкупу громадян під час виборів до ОТГ.

Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців притягнути до відповідальності причетних до підкупу виборців під час виборів до об’єднаних територіальних громад, які відбулися цієї неділі, 29 квітня.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

«Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як президента і гаранта прав і свобод громадян, в тому числі і виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно», - підкреслив Порошенко.

Читайте такожВибори в ОТГ: шість політичних партій вдалися до підкупу громадян - КВУ

Він наголосив на порушеннях виборчого законодавства, які були зафіксовані під час виборів до ОТГ 29 квітня, і заявив про неприпустимість підкупу виборців, зосередивши увагу присутніх на необхідності посилення відповідальності за подібні злочини.

Глава держави звернувся до представників Національної поліції, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з вимогою довести справи про порушення виборчого законодавства до логічного завершення, щоб «кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії, опинився у в’язниці», поінформували у прес-службі.

Він також наголосив на важливості притягнути до відповідальності тих, хто організовував підкуп виборців: «Не лише виконавців, а й тих, хто організовував схеми».

«Перебування в опозиції аж ніяк не дає політичного захисту від кримінального переслідування», - додав Порошенко.

Президент також зазначив, що підтримує пропозицію щодо законодавчого врегулювання посилення відповідальності за порушення виборчого права, а саме «невідворотності відповідальності за ці злочини». «Підкуп виборців – це з минулого, і є неприйнятним для сучасної України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за висновком КВУ, вибори до ОТГ стали найбруднішими за їхню історію. Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян.