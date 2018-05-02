Порошенко про підкуп виборців: кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії, має опинитися у в’язниці
Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців притягнути до відповідальності причетних до підкупу виборців під час виборів до об’єднаних територіальних громад, які відбулися цієї неділі, 29 квітня.
Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.
«Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як президента і гаранта прав і свобод громадян, в тому числі і виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно», - підкреслив Порошенко.
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Він наголосив на порушеннях виборчого законодавства, які були зафіксовані під час виборів до ОТГ 29 квітня, і заявив про неприпустимість підкупу виборців, зосередивши увагу присутніх на необхідності посилення відповідальності за подібні злочини.
Глава держави звернувся до представників Національної поліції, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з вимогою довести справи про порушення виборчого законодавства до логічного завершення, щоб «кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії, опинився у в’язниці», поінформували у прес-службі.
Він також наголосив на важливості притягнути до відповідальності тих, хто організовував підкуп виборців: «Не лише виконавців, а й тих, хто організовував схеми».
«Перебування в опозиції аж ніяк не дає політичного захисту від кримінального переслідування», - додав Порошенко.
Президент також зазначив, що підтримує пропозицію щодо законодавчого врегулювання посилення відповідальності за порушення виборчого права, а саме «невідворотності відповідальності за ці злочини». «Підкуп виборців – це з минулого, і є неприйнятним для сучасної України», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, за висновком КВУ, вибори до ОТГ стали найбруднішими за їхню історію. Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян.