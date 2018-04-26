Київський суд викликав Януковича на засідання у травні повісткою у газеті

За неприбуття до суду без поважних причин Януковичу загрожує штраф до 1860 гривень.

Оболонський райсуд міста Києва викликав українського екс-президента Віктора Януковича на засідання, яке відбудеться 3-4 травня, через оголошення в газеті.

Повістка опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" за 26 квітня 2018 року.

Читайте також"Позбулися Криму, пролили кров на Донбасі": Янукович надіслав з Росії лист-звернення"Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. — 3 травня 2018 р., 4 травня 2018 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України", - йдеться у повістці.

В оголошені також нагадується про відповідальність у разі неявки на засідання за ст. 139 КПК, тобто штраф від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати (930-1860 гривень) або примусовий привід.

Також суд порадив Януковичу у разі, якщо подальша участь у судовому провадженні його адвокатів неможлива, обрати собі іншого захисника.



Як повідомляв УНІАН, 19 квітня, після відхилення низки клопотань захисників суд з розгляду справи про вчинення Януковичем державної зради перейшов до стадії дебатів. Почав виступати прокурор Кравченко, однак адвокати екс-президента висловили обурення з приводу такого рішення судді й на знак протесту залишили засідання.

Суддя змушений був оголосити перерву у засіданні до 3 травня.

Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.