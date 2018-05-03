Суд над Януковичем допитав антимайданівця з Криму: захист хитрував – ставив свідку навідні запитання

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва допитала учасника «антимайдану» з Криму Андрія Нікіфорова.

На засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича адвокати обвинуваченого ставили своєму свідку навідні запитання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів у режимі відеоконференцзв’язку допитала учасника «антимайдану» з Криму Андрія Нікіфорова.

Нікіфоров стверджував, що під час акцій протесту у столиці взимку 2014 року його вдарили палкою по голові, а потім наїхали автомобілем, внаслідок чого у нього були зламані два ребра та пошкоджено легеню.

Перед цим адвокат Януковича Віталій Сердюк попросив свідка розповісти, які саме травми він отримав внаслідок наїзду машини.

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Своєю чергою прокурор Руслан Кравченко зазначив, Сердюк відповідає за свідка, адже той у своєму виступі не говорив про наїзд.

Головуючий у справі суддя Владислав Дев'ятко погодився, що це навідне запитання.

"Ні про який наїзд автомобілем свідок не казав", - зауважив суддя.

Потім Нікіфоров, відповідаючи на запитання прокурора, хто його побив, сказав, що на нього напали "бандеровцы".

Також Нікіфоров не відповів на запитання прокурора, у складі якої країни перебуває Крим, та чи підтримує свідок окупацію півострова Росією.

На запитання, чому взимку 2014 року він поїхав до Києва, знаючи, що там на супротивникам Майдану може загрожувати небезпека, Нікіфоров сказав, що "ми поїхали підтримати нашого президента".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у справі про вчинення Януковичем державної зради на прохання адвокатів обвинуваченого вирішив відновити допити свідків, незважаючи на те, що на попередньому судовому засіданні головуючий у справі суддя Дев’ятко вже оголосив про судові дебати, які тривають перед винесенням вироку.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.