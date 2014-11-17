У Порошенка озвучили план дій в разі провалу коаліційних переговорів

Про це повідомляє INSIDER.

"Не може українська держава бути заручником того, що хтось хоче бути вічним міністром, хтось - вічним головою Верховної Ради, а хтось - головою СБУ. Я говорю про загальний підхід", - наголосив Томенко.

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За його словами, якщо учасники коаліційних переговорів не зможуть домовитись, тоді існує два варіанти розвитку подій.

"Якщо ми не знайдемо формат дієвого і взаємоконтролюючого механізму між урядом і парламентом, тоді один варіант - або ще одні вибори, або технократичний уряд без політиків взагалі", - наголосив Томенко.