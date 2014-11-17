Порошенко запропонував прем'єрові Угорщини запровадити спільний контроль на кордоні



Про це повідомила прес-служба глави держави.

”Глава держави запропонував запровадити спільний контроль на українсько-угорському кордоні для пожвавлення економічного співробітництва та протидії корупції”, - йдеться в повідомленні.

Президент подякував Угорщині за підтримку та високо оцінив обговорення перспектив багатостороннього та двостороннього співробітництва з президентом Угорщини Яношем Адером, яке відбулось 16 листопада у Братиславі під час зустрічі Президентів «Вишеградської четвірки» та України.

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Прем’єр-міністр Угорщини позитивно оцінив розвиток українсько-угорського діалогу на найвищому рівні та закликав до розвитку добросусідських відносин. Орбан запевнив, що Угорщина є надійним партнером України та повністю підтримує її суверенітет і територіальну цілісність, адже саме це, на його думку, є запорукою стабільності та добросусідських відносин.

Співрозмовники домовились про регулярний діалог задля координації зусиль, що є важливим чинником для єдності Євросоюзу та його солідарності із Україною. Порошенко запросив Віктора Орбана відвідати Україну одразу після формування нового уряду.