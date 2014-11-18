АП: Якщо Україна вдарить по російській техніці на Сході, то розв'яже війну

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

"Наше завдання – уникнути повномасштабної війни в центрі Європи. Нанесення такого удару (по колонах російської військової техніки) – це розв'язання війни із застосуванням авіації, ви ж розумієте, далі тоді піде загострення, і тоді це буде інша історія", – заявив Чалий.

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У разі такого загострення ситуації, на думку Чалого, Україна втратила б підтримку європейських партнерів.