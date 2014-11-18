АП: Якщо Україна вдарить по російській техніці на Сході, то розв'яже війну
00:04, 18 листопада 2014Політика
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Заступник голови Адміністрації президента Валерій Чалий вважає, що нанесення удару Україною по колонах військової техніки РФ на Сході, призведе до розв'язання повномасштабної війни.
Якщо Україна вдарить по російській техніці на Сході, то розв'яже війну / vk.com
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.
"Наше завдання – уникнути повномасштабної війни в центрі Європи. Нанесення такого удару (по колонах російської військової техніки) – це розв'язання війни із застосуванням авіації, ви ж розумієте, далі тоді піде загострення, і тоді це буде інша історія", – заявив Чалий.
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У разі такого загострення ситуації, на думку Чалого, Україна втратила б підтримку європейських партнерів.
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