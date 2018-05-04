Авто міняли кожних 3-4 дні: екс-охоронець розповів, як Янукович пересувався Києвом під час Майдану

Колишній охоронець екс-президента 21 лютого 2014 року виїхав у складі передової групи з Києва до Харкова.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва, яка розглядає провадження щодо вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради, розпочала допит колишнього співробітника Управління державної охорони Дмитра Іванцова.

Як передає кореспондент УНІАН, Іванцов розповів, що у січні 2014 року Янукович став їздити на роботу автомобільним кортежом без перекриття вулиць.

За словами свідка сторони захисту, екс-президент став пересуватися містом у загальному потоці руху групою машин, що складалася з 12 автомобілів. При цьому дороги не перекривалися, правоохоронці стояли не на перехрестях, а збоку доріг, доповідаючи обстановку по раціях. Іванцов додав, що автомобілі, з яких складався кортеж, міняли кожних 3-4 дні.

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Також він додав, що 19 січня 2014 року стався напад на кортеж: біля станції метро «Арсенальна» невідомі напали на мікроавтобус кортежу, побили скло і пошкодили крило автомобіля.

За словами свідка, 21 лютого о 05.00, коли Янукович мав виїхати з резиденції «Межигір'я», біля виїзду вже стояв блокпост активістів Майдану. Охорона екс-президента вирішила їхати повз цей блокпост на двох авто, перша машина встигла проїхати вільно, а другу пошкодили, розбивши скло. Іванцов каже, що там були люди з прапорами ВО «Свобода» і Правого сектору.

Також Іванцов розповів, що 21 лютого після підписання в Адміністрації президента угоди про врегулювання конфлікту стало відомо, що було прийнято рішення про відведення силовиків із центру Києва.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.