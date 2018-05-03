Суд щодо держзради Януковича допитає екс-командувача внутрішніх військ Шуляка

Суд продовжить допит свідків 4 і 17 травня. Завтра планується допит колишнього охоронця екс-президента Дмитра Іванцова, а 17 травня — Станіслава Шуляка.

Суд у справі про вчинення екс-президентом України Віктором Януковичем державної зради допитає екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Оболонського райсуду Києва, який розглядає провадження, було ухвалено рішення продовжити допити свідків завтра, 4 травня, і 17 травня.

Після допитів двох свідків адвокат Януковича Віталій Сердюк зачитав заяву колишнього командувача внутрішніх військ МВС Шуляка.

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Шуляк заявив, що готовий надати свідчення, зокрема, повідомити про обставини підготовки звернення Януковича до країн-гарантів від 22 лютого 2014 року та про підготовку звернення до президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року.

Шуляк стверджує, що для участі у судовому засіданні може прибути з Росії до тимчасово окупованого Криму і звідти дати свідчення через відеоконференцзв’язок.

Заслухавши адвоката, головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко задовольнив відповідне клопотання. Допит Шуляка призначено на 10.00 17 травня.

Також суддя зазначив, що на завтрашньому засіданні буде допитано одного з охоронців екс-президента Дмитра Іванцова. Це колишній співробітник Управління держохорони, в автомобіль якого стріляли на виїзді з Києва, коли він у складі передової групи виїхав до Харкова під час втечі Януковича з Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, суд у справі про вчинення Януковичем державної зради на прохання адвокатів обвинуваченого вирішив відновити допити свідків, незважаючи на те, що на попередньому судовому засіданні головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко вже оголосив про судові дебати, які передують винесенню вироку.

Сьогодні суд допитав учасника «антимайдану» з Криму Андрія Нікіфорова та керівника приватної охоронної фірми Анатолія Кобилинського.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.