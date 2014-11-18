Порошенко призначив заступників голови Держприкордонслужби
01:33, 18 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.
Порошенко призначив заступників голові Держприкордонслужби / УНІАН
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
Іншим указом Порошенко призначив Олега Бляшенка заступником голови Держприкордонслужби.
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