Порошенко призначив заступників голови Держприкордонслужби

Президент Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби України Василя Серватюка.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Іншим указом Порошенко призначив Олега Бляшенка заступником голови Держприкордонслужби. Читайте такожПорошенко призначив Райніна заступником глави АП

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