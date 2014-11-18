На кордоні з Росією виявили покришки до винищувача МіГ-25

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, 11 гумових покришок прикордонний наряд помітив між українським населеним пунктом Сопич та російським Некислиця.

Відповідно до маркування, зазначеного на покришках, вони виготовлені для військового літака – винищувача-перехоплювача МіГ-25, йдеться в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники затримали вантажівку, яка вивозила вугілля з окупованих територійВиявлений товар встановленим порядком буде передано фіскальним органам. На даний час проводяться заходи із встановленню осіб, причетних до протиправної діяльності на державному кордоні, підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, прикордонники регулярно фіксують повітряну розвідку РФ у повітряному просторі України.