Аваков розповів, як задіють бійців батальйонів після закінчення АТО

Про це глава МВС Арсен Аваков розповів в інтерв'ю INSIDER. За його словами, "є бойові батальйони, які орієнтовані на пряме зіткнення, на бойову роботу", а є "батальйони патрульної служби, які мали зіткнення, але заточені в основному не на оперування мінометами та БТРами, а на несення служби на звільненій території, контролювати комунікації, вести антидиверсионную діяльність".

"Адже це теж була проблема перших днів війни. Ми перший раз, коли звільнили Краматорськ, дійшли до кінця і раптом зрозуміли: а що далі робити? Ні міліції, ні влади немає. Звільнили і вийшли назад. Другий раз, коли ми його займали, ми завели спочатку зведений загін міліції, чужої міліції, не місцевої, і вже потім наші спецзагони", - сказав Арсен Аваков.

"Тому, коли хлопці повернуться з фронту, то я малював би 3 шляхи, як батальйони будуть існувати далі", - сказав міністр.

За словами Арсена Авакова, перший шлях - це переведення бойових батальйонів у Нацгвардію і оснащення їх максимальним озброєнням. Ті, хто йде в спецпідрозділ міліції особливого призначення, також мають 2 вибори: спецпідрозділи, які і далі будуть нести службу в Луганській і Донецькій областях, і друге - це ті, хто підуть в новостворений підрозділ, який прийде на зміну "Беркут", "Соколу" та "Грифону".

"Це те, що у нас в реформі написано "на кшталт" американського SWAT. Тобто це буде єдиний підрозділ спецназівців, в якому вони отримають новий стандарт. Наприклад, "Азов" почав 2 дні тому перехід в Національну гвардію, вони всі переходять на контракти. Тобто це контрактники, які отримують відповідну адекватну зарплату, нові стандарти підготовки та озброєння", - зазначив Арсен Аваков.

"І третє: є ті, хто повернуться на свою роботу", - підсумував міністр.