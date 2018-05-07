У ГПУ заявили, що екстрадиція підозрюваного в побитті Найєма може тривати кілька місяців

Україна вже звернулася до Азербайджану з проханням забезпечити взяття під варту підозрюваного у вчиненні злочину.

Запит на видачу Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, буде направлено до Азербайджану протягом наступного тижня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, передає УП.

"Запит на видачу правопорушника буде направлено протягом наступного тижня. Процес екстрадиції триватиме щонайменше кілька місяців. Це питання, які важко передбачити однозначно, оскільки все залежить від конкретної ситуації", - зазначив Єнін і додав, що українська сторона "перебуває на постійному контакті з нашими колегами з Азербайджану".

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Єнін зауважив, що Україна вже звернулася до Азербайджану з проханням забезпечити взяття під варту підозрюваного у вчиненні злочину.

"Вчора (5 травня- ред.) мав відбуватися суд, в рамках якого йому мало бути обрано запобіжний захід", - повідомив Єнін.

Він також зауважив, що є перелік умов, які можуть стати на заваді будь-якій екстрадиції.

"Це, наприклад, перебування особи у громадянстві тієї чи іншої країни, наявність статусу політичного біженця, або низка мотивів, передбачених двосторонніми та багатосторонніми конвенціями", - повідомив заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, інцидент за участю депутата Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма в центрі Києва стався ввечері 30 квітня. Під час конфлікту один з чоловіків вдарив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків. Двоє з них мають громадянство РФ і перебувають на території України на підставі посвідчень про тимчасове проживання, ще один - громадянин України. Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саітов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) ККУ, він оголошений у розшук.