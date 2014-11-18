Україна закликає Росію до реальних переговорів у "женевському форматі" - Яценюк (уточнена)

Україна закликає Росією до проведення переговорів з деескалації ситуації на Донбасі у ”женевському форматі”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Солберг сьогодні в Києві.

«Ми закликаємо РФ для реальних переговорів і ми переконані, що найкращий формат таких переговорів – «женевський формат»: за участі США, ЄС, України та нашого сусіда – РФ», - сказав він.

Читайте такожМінські домовленості для України на сьогодні є найважливішими – МЗСНа прохання прес-служби Кабінету міністрів, уточнено цитату Яценюка, яка початково мала на увазі "нейтральну територію".

Яценюк зазначив, що Україна прагне миру. Водночас Росія продовжує ескалацію конфлікту та нарощує свою військову присутність на сході України, підкресли він.

«Все залежить від російського президента, в першу чергу, і від його оточення, і якщо у нього буде достатньо політичної волі зупинити цю війну проти України, дотримуватися міжнародного законодавства і не порушувати хартію ООН, то ми готові продовжити (переговори)», - сказав він, нагадавши, що Україна почула вже достатньо обіцянок від РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, що складається з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов`язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж всієї російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Першої домовленості про припинення вогню було досягнуто 5 вересня також у Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.