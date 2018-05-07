Естонія визнана найбільш "західною" з пострадянських країн, Україна - шоста

Окрім країн Балтії, Україну також випереджають Грузія і Молдова.

Американські експерти визнали країни Балтії найбільш вестернізованими з усіх держав пострадянського простору.

Читайте такожЕстонія не визнає результатів виборів президента РФ в окупованому Криму

Про це йдеться у звіті американського Стратегічного центру політичних та дипломатичних рішень (StrategEast), передає ЄвроПравда.

Естонія в рейтингу американських експертів набрала 93 бали зі 100, Литва – 85 балів. На третьому місці - Латвія з 82 балами.

Україна у рейтингу займає шосте місце з 54 балами. Окрім країн Балтії, Україну також випереджають Грузія (62 бали) та Молдова (56 балів).

Найменш вестернізованими визнали Таджикистан (19,5 бала) і Туркменістан (17,5 бала).

Складаючи рейтинг, дослідники оцінювали політичну, економічну, юридичну, культурну ситуацію і спосіб життя в 14 країнах (Росію в дослідження не включали).

В ході дослідження розглядалися дані, отримані в першій половині 2017 року і раніше.