Чиновники масово повертатимуться на посади, якщо КС визнає закон про люстрацію неконституційним - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві.

За його словами, незважаючи на звернення пленуму Верховного Суду України до КС, закон про очищення влади беззаперечно виконується всіма відомствами.

“Якщо ж Конституційний Суд визнає цей закон неконституційним, нас чекає маса судових проваджень, маса судових спорів, в тому числі щодо повернення на посади”, - сказав Ярема.

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При цьому він звернув увагу на те, що керівники державних установ, підприємств у таких випадках опиняться у складній ситуації, оскільки на вивільнені посади вже призначаються нові люди, а суди можуть ухвалити рішення про відновлення на цих посадах тих осіб, яких звільнили на виконання люстраційного закону.

“Якщо люди через суд відновляться, їм треба надавати ту посаду, яка вже зайнята, тобто це викличе ряд надзвичайних незручностей і суперечностей... Ми поки що не знаємо, як вчиняти, коли людина судом поновлюється, а на цій посаді буде працювати зовсім інша людина”, - зазначив Ярема.

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Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» (люстрацію) набув чинності 15 жовтня.

Він визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадовців органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів і ґрунтується на принципах верховенства права і законності; відкритості, прозорості і публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гарантування права на захист.

17 листопада пленум Верховного Суду ухвалив звернення до КС щодо конституційності ряду положень закону «Про очищення влади».