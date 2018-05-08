Україна потребує миротворців ООН, щоби змусити РФ вивести війська з Донбасу - Порошенко
Президент України Петро Порошенко наголошує, що введення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбас потрібне для здійснення тиску на Росію, щоби вона вивела війська з окупованої української території.
Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News.
«Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо «холодну війну». Я хочу розчарувати їх — це не «холодна війна». Це — не «холодна війна». Це — гаряча війна. І кожного дня в нас є загиблі мирні жителі та українські солдати. І в цій ситуації, безумовно, нам потрібні миротворці», - наголосив президент.
За його словами, вибори на Донбасі можливі після повної імплементації миротворчої операції.
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Глава держави також підкреслив: «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ». «Це інструмент для того, щоб здійснювати тиск на РФ, щоб вона вивела війська з окупованої території», - зауважив він.
Також Порошенко зазначив, що представники армій країн — партнерів НАТО, всіх країн-членів НАТО вчаться новому досвіду українських Збройних Сил. «Вони вчаться в нас найновішому досвіду гібридної війни проти Росії. А ми вчимося у них тактиці і стратегії стандартів НАТО. І це робить українську армію значно ефективнішою», — підкреслив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив про "певне просування" щодо введення миротворців на Донбас.