Україна потребує миротворців ООН, щоби змусити РФ вивести війська з Донбасу - Порошенко

За словами глави держави, вибори на окупованій території можливі після повної імплементації миротворчої операції ООН.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що введення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй на Донбас потрібне для здійснення тиску на Росію, щоби вона вивела війська з окупованої української території.

Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News.

«Багато оглядачів думають, що ми тут в Україні маємо «холодну війну». Я хочу розчарувати їх — це не «холодна війна». Це — не «холодна війна». Це — гаряча війна. І кожного дня в нас є загиблі мирні жителі та українські солдати. І в цій ситуації, безумовно, нам потрібні миротворці», - наголосив президент.

За його словами, вибори на Донбасі можливі після повної імплементації миротворчої операції.

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Глава держави також підкреслив: «Неможливо, щоб миротворча місія проходила одночасно із перебуванням російських військ». «Це інструмент для того, щоб здійснювати тиск на РФ, щоб вона вивела війська з окупованої території», - зауважив він.

Також Порошенко зазначив, що представники армій країн — партнерів НАТО, всіх країн-членів НАТО вчаться новому досвіду українських Збройних Сил. «Вони вчаться в нас найновішому досвіду гібридної війни проти Росії. А ми вчимося у них тактиці і стратегії стандартів НАТО. І це робить українську армію значно ефективнішою», — підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко заявив про "певне просування" щодо введення миротворців на Донбас.