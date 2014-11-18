Вирішити конфлікт на Донбасі у форматі перемовин ЄС та ЄвразЕС немає жодного шансу – експерт

Таку думку висловив сьогодні в ефірі "5 Каналу" співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, передає Еспресо.TV.

Експерт нагадав, що Євразійський економічний союз – це суто економічне утворення. В зв’язку з цим, на його переконання, немає жодного шансу вирішення української проблеми чи проблеми конфлікту на сході в цьому форматі.

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“Якщо будуть суто економічні стосунки, то не може бути жодної проблеми. Єдине, що так Росія завжди вимагає нібито рівноправних стосунків, але тут Росії як лідеру Євразійського економічного союзу потрібно розуміти рівень своїх амбіцій, скільки енергії є в її економіці”, - сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував налагодити прямий діалог між Євросоюзом та Євразійським економічним союзом.