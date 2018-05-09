На Арсенальній у Києві стартував "Безсмертний полк" (фото, відео)

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни.

У Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк".

Як повідомляє УП, учасники звідти пройдуть маршем. Станом на 10:30 тут зібралося до 1500 людей.

Повідомляється, що в районі метро "Арсенальна" порядок забезпечують близько 2 тис правоохоронців, проводиться поверхнева перевірка, задіяно кінологів і металошукачі.

Учасники ходи мають при собі плакати з портретами загиблих у роки Другої світової війни. Учасники рухаютимуться "коридором" від "Арсенальної" до площі Слави, до якого правоохоронці пропускають через рамки металошукачів.