Українські компанії виграли суд у Гаазі щодо компенсації Росією збитків за анексію Криму

Російська Федерація ігнорувала засідання та не надавала жодних пояснень суду.

Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Раніше повідомлялося, що у цій справі йдеться про суму 159 мільйонів доларів.

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"23 березня 2018 року, проконсультувавшись зі сторонами, склад арбітражу оголосив про закінчення слухання справи згідно зі статтею 29 (1) Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року. 2 травня 2018 року, порадившись, склад арбітражу виніс одноголосне рішення, що стосується питань відповідальності і збитків", - йдеться в прес-релізі суду, переданому УНІАН.

Як ідеться в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Як повідомляє видання iareporter.com, в своєму поки ще конфіденційному остаточному рішенні 2 травня 2018 року арбітри визнали Росію відповідальною за експропріацію ряду житлових і комерційних об'єктів нерухомості в Криму, включаючи готелі, багатоквартирні будинки і окремі житлові квартири, і постановили державі виплатити компенсацію в розмірі близько 130 млн. дол. США плюс відсотки, які становлять близько 20 млн. дол. США до винесення рішення. Крім того, суд постановив, щоб відповідач виплатив компенсацію позивачам за їхні юридичні витрати і витрати на арбітражний розгляд.

Позивачі вимагали компенсацію в розмірі приблизно 220 млн. дол. США, але арбітри, схоже, скоротили розмір вимог в своїй оцінці збитку, що випливає з порушення договору.

У виданні припускають, що найближчим часом безперешкодна і добровільна виплата присуджених сум здається малоймовірною перспективою. Арбітраж засідав в Гаазі, відкривши потенційну можливість для Росії оскаржувати рішення в тій же юрисдикції, де країна веде юридичну боротьбу за вирішення набагато більшого ряду рішень на користь мажоритарних акціонерів нафтової компанії «ЮКОС».

Варто зазначити, що таке рішення стало першим в історії, за яким Росія змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію в справах про майнові стосунки в Криму влітку 2017 року. Росія рішення не визнала, після чого почала ігнорувати розгляд справи. У суді нагадують, що після проведення слухання по суті спору з 5 по 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові письмові пояснення. 11 грудня 2017 року позивачі представили свої пояснення разом, Російська Федерація не представила жодних пояснень.

Третейський суд нараховує трьох повноважних представників, причому Кремль відмовився висувати свого, тож його призначили у Гаазі.