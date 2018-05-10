Миротворці і реформи: експерти назвали теми сьогоднішньої зустрічі в нормандському форматі без Путіна

Експерти називають зустріч просто - "Нормандія мінус Росія" або "неформальна зустріч союзників".

Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться 10 травня в німецькому Аахені, де президенту Франції вручать премію Карла Великого. Раніше канцлер ФРН зазначала, що мова не йде про "нормандський формат", оскільки Володимира Путіна на цій зустрічі не буде.

Як повідомляє DW.com, експерти називають зустріч просто - "Нормандія мінус Росія" або "неформальна зустріч союзників". "Цей формат був покликаний узгодити спільну позицію перед тим, як сперечатися з Путіним, щоб не дати йому відокремити європейців від українців", - пояснює старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel). Але з осені минулого року він отримав додаткове значення: обговорення внутрішньої ситуації в Україні, насамперед реформ.

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Того ж думки дотримується й експерт Гессенського фонду дослідження миру та конфліктів (HSFK) Віра Рогова: "Зустріч без Росії - хороша можливість для Меркель і Макрона висловити критику своєму візаві Порошенко без публічного ослаблення його переговорних позицій". Вона підкреслює, що серед західних лідерів зростає розчарування через корупцію і повільний прогрес українських реформ.

За словами керівника української дослідницької програми Інституту Кеннана Михайла Мінакова, ця зустріч - спроба відновити комунікацію між лідерами "нормандської четвірки" після довгої перерви (останній раз зустріч на вищому рівні пройшла в жовтні 2016 року в Берліні. - Ред.). "Цю зустріч трьох лідерів треба розглядати як початок реанімації "нормандської четвірки" з дещо зміненим особовим складом (Емманюель Макрон замість Франсуа Олланда. - Ред.)", - вважає політолог.

За словами експертів, Київ хоче заручитися підтримкою західних лідерів у своєму баченні миротворчої місії ООН на Донбасі. Втім, і Київ, і Берлін і Париж розуміють, що без згоди Москви просування у цій справі не буде, адже РФ як постійний член Ради безпеки ООН може накласти вето на будь-яку ідею.

Україна розробила свій проект резолюції, в якому сказано, що Росія не може брати участь у миротворчій місії, а "блакитні каски" повинні бути розміщені по всій зоні конфлікту, включаючи ділянку російсько-українського кордону. Росія ж пропонує розмістити миротворців тільки на фактичної лінії розмежування сторін конфлікту на Донбасі.

Меркель, Порошенко і Макрон будуть обговорювати і як реагувати на порушення Росією норм міжнародного права на непідконтрольних Києву українських територіях, вважають експерти.

Проте головний акцент буде зроблений на внутрішніх проблемах країни. "На ситуації з НАБУ (Національне антикорупційне бюро України. - Ред.), антикорупційним судом і випадками зловживання владою в Україні", - перераховує Густав Грессель. Він зазначає, що в Європі підтримку України часто критикують популісти, які стверджують, що Європа не повинна жертвувати "теплими відносинами з Росією" заради "корумпованої України". Нестача реформ - це "нові боєприпаси для їх пропагандистських кулеметів".