В МЗС відповіли на заяву «глави ЛНР» про дуель з Порошенком: «Він гідний лише дуелі з судом»

Про це заявив речник українського МЗС Євген Перебийніс у своєму Twitter.

#плотницький, який керував підступним викраденням і передачею в руки ФСБ жінки, Надії #Савченко, достойний лише "дуелі" з українським судом — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 ноября 2014

"Плотницький, який керував підступним викраденням і передачею в руки ФСБ жінки, Надії Савченко, достойний лише "дуелі" з українським судом", - написав Перебийніс.

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Раніше Плотницький написав відкритого листа Порошенкові, в якому викликав українського президента на дуель. "Давайте за прикладом давніх слов'янських вождів і славних козацьких отаманів зійдемося в поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови", - заявив лідер «ЛНР».