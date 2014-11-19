Росія стягує на кордон з Україною винищувачі і радіолокаційні станції - РНБО

Про це йдеться у повідомленні Ради національної безпеки та оборони України у Twitter.

«РФ продовжує зосереджувати армійські підрозділи разом з радіолокаційними станціями та винищувачами МіГ-31 на кордоні з Україною», - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві повідомив, що «на аеродром Міллєрове у Ростовській області передислоковано авіаційну частину, яка базувалася у Пермі. На кордон з Україною перекинуто радіолокаційні станції та винищувачі МіГ-31, які можуть контролювати повітряний простір над усією Луганською областю. Факт концентрації російських військ також підтверджують у НАТО».