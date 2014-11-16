Росія підготувала сьомий "гумконвой" для Донбасу

Сьома автоколона МНС Росії з "гуманітарною допомогою" для Донбасу сформована і готова до відправки.

Про це ТАСС повідомив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов.

"У Ростовській області завершено формування чергової автоколони з гуманітарною допомогою. Уже найближчим часом вона висувається на Донбас", - сказав він.

"Колона складається більш ніж із 70 машин, які доставлять у Донецьк і Луганськ понад 450 тонн вантажу", - повідомив Воронов.

Час відправлення колони поки уточнюється.

За словами Воронова, завантаження автомобілів здійснювалося в Ростовській області, куди з різних регіонів Росії доставлялися необхідні "гуманітарні вантажі".

"Національним центром управління у кризових ситуаціях МНС заздалегідь була визначена логістика доставки гуманітарної допомоги в Ростовську область, де формувалася колона. Щодня в цей регіон прибували близько 10 вантажних автомобілів із необхідними вантажами", - сказав Воронов.

Читайте також"Гуманітарний конвой" від Путіна привіз тренажери для навчання бойовиківДовідка УНІАН. Першу колону у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» на Донбас влада Росії направили в односторонньому порядку. 22 серпня російські «КамАЗи» прорвалися через український пункт пропуску «Ізварине», який контролюється бойовиками.

24 серпня у Міністерстві оборони України заявили, що на вантажівках російського «гуманітарного конвою» було вивезено обладнання українських стратегічних підприємств.

Другий російський "гуманітарний конвой" в'їхав на територію України, окуповану російською армією і проросійськими терористами, 13 вересня.

Наступного дня прес-секретар Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив, що другий російський «гуманітарний конвой» із 216 машин уже залишив територію України через пункт пропуску "Ізварине" Луганської області.

МЗС України вимагає від Росії припинити провокації з так званими «гуманітарними конвоями».

Останній "гуманітарний конвой" також завіз різноманітне обладнання для облаштування полігону безпосередньо на окупованих територіях і тренажери для навчання бойовиків спеціальностям у різноманітних військових галузях.