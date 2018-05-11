Нацполіція відкрила провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем'єра Яценюка

Слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації злочинного задуму щодо дискредитації лідера «Народного фронту» для його відставки з посади голови уряду.

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність екс-прем’єр-міністра з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду розпочато Головним слідчим управлінням Національної поліції України після низки публікацій в ЗМІ та звернень народних депутатів.

«Зловмисників буде встановлено та притягнуто до відповідальності за ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України «Втручання у діяльність державного діяча». Крім того, слідство розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму», - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками правоохоронців, особи здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів та розповсюдження дискредитаційної та неправдивої інформації у ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб.

Читайте такожРазбитая олимпийская мечта: Онищенко рассказал, за что он на самом деле мстит Порошенко

«За інформацією народного депутата України Олександра Онищенка, лише протягом 2015- 2016 років на подібні акції було витрачено понад 30 млн доларів», - додали в поліції.

Пізніше глава МВС член партії "Народний фронт" Арсен Аваков перепостив повідомлення міністерства у своєму Twitter і закликав "розкрити брудну політичну корупцію".

"Ця брудна політична корупція має бути розкрита! Потрібно назвати все своїми іменами. Майбутнє має бути без цього бруду - продавців дискредитації, голосів і фейків, покупців і виконавців. Дихати всім стане легше!", - йдеться у його повідомленні.

Эта грязная политическая коррупция должна быть вскрыта!

Нужно назвать всё своими именами. Будущее должно быть без этой грязи - продавцов дискредитации, голосов и фейков , покупателей и исполнителей. Дышать всем станет легче! https://t.co/fYzf74pkRhpic.twitter.com/qSjNuxmUH1 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року 5 народних депутатів подали заяву в Національне антикорупційне бюро України щодо свідчень Онищенка в іноземних ЗМІ стосовно дискредитації Яценюка.

6 грудня 2016 року народний депутат від «Народного фронту» Андрій Помазанов зазначив, що подана заява фактично свідчить про вчинення кримінального правопорушення Онищенком і іншими суб’єктами, які можуть фігурувати в цьому провадженні.

На його переконання, інформація, яка оприлюднена в публікації видання The Independent «Сумки, повні банкнот, і змова з метою повалити прем’єр-міністра: політик заявляє про масштабну корупцію в Україні», може вважатися доказом у новому кримінальному провадженні щодо підкупу народних депутатів, підкупу інших високопосадовців та стосовно корупційних дій у вищих ешелонах української влади.

«Ми всі знаємо, що відповідно до тих заяв, які здійснив через видання The Independent пан Онищенко як діючий народний депутат… через його заяви й ту інформацію, яку він оприлюднив, було фактично вчинено замах на державний переворот, оскільки майже десять місяців тому було переобрано уряд, було фактично знищено рейтинг і «Народного фронту» як політичної сили, й Арсенія Яценюка як його лідера, і ми всі тепер бачимо, за які кошти хто фінансував, і яким чином усе це відбувалося», - заявив Помазанов.

Він додав, що було витрачено 30 млн доларів для того, щоби дискредитувати на той момент главу українського уряду Яценюка та змінити розстановку сил у парламенті.

Помазанов додав, що партія очікує проведення слідства щодо Онищенка, який, за його словами, здійснював підкуп народних депутатів і інших високопосадовців, та встановлення інших учасників цієї справи в процесі слідства.