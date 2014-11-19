За час проведення АТО загинуло сім співробітників СБУ.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

«Війна забрала життя семи героїчно полеглих співробітників СБУ, серед яких і перший в історії СБУ Герой України Руслан Лужевський», - зазначив Лубківський. За його інформацією, 62 співробітника СБУ поранені, серед яких 11 - важко.

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«Горнило війни пройшли понад три тисячі співробітників СБУ, а щоденно йдуть на боротьбу з ворогом 400-500 наших колег... Десятки наших колег щодня ризикують власним життям і нейтралізовують/ліквідовують диверсантів», - написав Лубківський.