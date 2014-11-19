Контррозвідка в Україні працює ефективно в умовах війни – Смешко

Він роз’яснив, що зараз в Україні працюють правоохоронні органі, покликані захищати закон, та контррозвідка, що має виключити зовнішній вплив на державні справи.

За його словами, потрібно робити висновки про ефективність контррозвідки по тому, що «судові справи порушуються та доводяться до кінця».

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«Іде війна, під час війни організовуються ці служби (з контррозвідки – ред.), і вони знають, що потрібно робити. Що стосується контррозвідки СБУ –я бачу її ефективну роботу. Що стосується правоохоронної складової, то я, на жаль, не бачу, хто з найближчого оточення колишнього президента Януковича опинився за гратами по судовому рішенню», – зазначив він, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

У жовтні президент Петро Порошенко створив Комітет з питань розвідки при президентові України та призначив Ігоря Смешка його головою. Порошенко поставив завдання Смешку не закривати інформацію, а «об’єктивно інформувати армію, країну, світ щодо війни та загроз».