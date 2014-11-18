СБУ заявляє, що затримані в Харкові диверсанти планували замах на урядову делегацію Нідерландів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

«Найголовніше, що під час допитів однієї з учасниць цієї терористичної групи ми маємо чіткі свідчення, що за завданням російських спецслужб було замовлення, надана вибухівка для скоєння теракту проти делегації з Королівства Нідерландів, яка планувала відвідати державне підприємство «Завод імені Малишева»», - зазначив голова СБУ.

Також Наливайченко продемонстрував журналістам, фрагмент оперативного відео, де ця учасниця терористичної групи зізнається, що була завербована Головним розвідувальним управлінням Російської Федерації і що їй було поставлено завдання створити в Україні диверсійну групу з антимайданівців для скоєння диверсій на Харківщині.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада прес-центр Служби безпеки України повідомив, що СБУ успішно завершила спецоперацію з нейтралізації чисельної диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Харкові та Харківській області, і причетна, зокрема, до вибуху у пабі «Стіна».

Читайте такожСБУ затримала 12 диверсантів, причетних до вибуху у пабі «Стіна» В повідомленні зазначається, що «затримано загалом дванадцять осіб, в т.ч. двох ватажків групи. Мова йде про особливо небезпечну ДРГ, у членів якої було виявлено та вилучено автомати АК 74 та набої до них, гранати РГД-5 та ВОГ-25, детонатори, набори для встановлення розтяжок, а також сім протипіхотних мін з маркуванням російських виробників, які заборонені до використання Оттавською конвенцією 1997 року».

Радник голови СБУ Маркіян Лубківський зазначив, що контррозвідка СБУ встановила, що знешкоджена група диверсантів була ланкою у складі створеної, фінансованої та керованої спецслужбами Російської Федерації мережі терористичних груп, які мали на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Лубківський повідомив, що «переважна більшість терористів пройшла добрий вишкіл та навчання на території Російської Федерації, зокрема у Тамбові. Там вони отримали мінно-підривну, снайперську та стрілецьку спецпідготовку. На вилучених електронних носіях виявлено методичні матеріали, надані їм інструкторами під час проходження цих вишколів. Затримані планували й інші терористичні акти, яким вдалося запобігти завдяки злагодженим діям українських спецслужб і правоохоронців».

В повідомленні підкреслюється, що «затримані диверсанти мають пряму причетність до вибуху у харківському пабі «Стіна», внаслідок якого відвідувачі отримали тяжкі поранення, мосту біля клубу «Британія» та спроб вчинити інші терористичні акти. В одного, зокрема, вилучено відеозвіт про згадані вище диверсійно-терористичні акти. Вони також планували масований збройний напад на один із блокпостів на межі Харківської та Донецької областей».

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, тривають слідчі та оперативно-розшукові дії.