Сили АТО посилюють оборону Маріуполя
Вночі обстрілів позицій українських військових поблизу Маріуполя не відбулось.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Проводяться заходи з посилення оборони цього приморського міста, в свою чергу противник веде повітряну розвідку, активно використовує БПЛА», - повідомляють у прес-центрі.
Крім того, повідомляється, що бойовики планували пошкодити один з комунікаційних об’єктів, що знаходиться на підконтрольній Україні території.
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«Спроба виявилась марною. Штурм диверсійно-розвідувальної групи противника відбито, втрат серед українських військових в цьому бою немає», - повідомляють у прес-центрі.
Загалом за добу в боях отримали поранення шість українських військовослужбовців. Нині усі поранені знаходяться у лікарнях.