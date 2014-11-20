Сили АТО посилюють оборону Маріуполя

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Проводяться заходи з посилення оборони цього приморського міста, в свою чергу противник веде повітряну розвідку, активно використовує БПЛА», - повідомляють у прес-центрі.

Крім того, повідомляється, що бойовики планували пошкодити один з комунікаційних об’єктів, що знаходиться на підконтрольній Україні території.

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«Спроба виявилась марною. Штурм диверсійно-розвідувальної групи противника відбито, втрат серед українських військових в цьому бою немає», - повідомляють у прес-центрі.

Загалом за добу в боях отримали поранення шість українських військовослужбовців. Нині усі поранені знаходяться у лікарнях.