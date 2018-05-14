Мер міста на Львівщині відзначився пристрасним антисемітським виступом (відео)

На думку чиновника, "нинішня влада в Україні московсько-ж*довська".

У соцмережі Facebook з'явилося відео тривалого антисемітського монологу Володимира Москаля − мера міста Сколе, що на Львівщині.

На думку чиновника, "нинішня влада в Україні московсько-ж*довська".

"Чотири роки тягнеться спектакль неукраїнської влади, а правильно сказати - московсько-ж*довської влади. Цей спектакль забирає життя найкращих синів України", − вважає він.

Далі Москаль стверджує, що більшовицька влада від 70% до 95% складалася з євреїв.

"Зараз Володимир В'ятрович відкриває правдиві історичні документи – царська Росія, Україна, Угорщина, Польща - після приходу більшовиків до влади від 70 до 95 відсотків були євреї, які знищували нації і народи", - заявив мер.

Потім Москаль "пройшовся" по методах виховання дітей-євреїв.

"Проаналізував з книги "Мафія і Україна" Павла Штепи виписку з Кабали і Тори – книги, на яких виховуються молоді євреї з 10 років. Їх чітко змушують це читати, їм це чітко читають. Їм навіть не треба вставляти в голову, тому що там вже вихованням так навчено, що він зобов'язаний вчитися, він зобов'язаний знати", - сказав чиновник, уточнивши, що "з 10 до 18 років там хлопці чітко підковані, знають хто ворог і як працювати на його знищення".

Але на цьому мер Сколе не зупинився і продовжив "дієсловом палити", присвятивши частина виступу релігійним книгам.

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"Багато в тих працях (Каббалі і Торі - ред.) приділяється смерті гоїв. Гоями вони вважають всіх, крім юдеїв. Всіх – християн, арабів, буддистів. Це не люди, для них вони - не люди. Вони йдуть до світового панування, вони чітко йдуть до цього, формують політику космополітизму і лібералізму, щоб знищити всі нації, залишити політичну націю, змішати всіх до купи, мігрантів, чорних. В цьому і є суть лібералізму і космополітизму: у світі повинна бути одна нація без коренів, без історії, без чого-небудь свого", - сказав Москаль.

Далі настала черга звернення до авторитету класиків і "зривання покривів" з історичних таємниць.

"Ще Генріх Форд сказав геніальну фразу: "Ізолюйте 50 найбагатших ж*дів і воєн в світі ніколи не буде". Генрі Форд – це потужна постать. 1941 рік під Москвою Гітлер з військами. Світове ж*довство думає кому дати гроші і зброю. І між двома вибирають Сталіна, запаковують повністю від шкарпеток до зброї і реально відбувається перелом", - підсумував Москаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український консул у Гамбурзі публікує антисемітські пости в соцмережі.