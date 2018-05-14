Мінкульт Франції виправив карту з "російським" Севастополем (фото)

Севастопольський художній музей імені Крошицького "повернули" до України.

На сайті міністерства культури Франції виправили карту, на якій Севастополь був позначений як частина Російської Федерації.

На сайті відомства була опублікована карта, на якій вказані учасники міжнародної акції "Ніч музеїв - 2018", з описом музеїв та адресами.

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Серед учасників значиться Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адреса спочатку вказали наступним чином: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Через деякий час цю інформацію виправили, вказавши на те, що він розташований в Україні.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Міністерство культури Франції на своєму офіційному сайті назвало окупований Севастополь російським містом.