Мінкульт Франції виправив карту з "російським" Севастополем (фото)

20:55, 14 травня 2018
Політика
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На карті вказані учасники міжнародної акції "Ніч музеїв - 2018" / скріншот

На сайті відомства була опублікована карта, на якій вказані учасники міжнародної акції "Ніч музеїв - 2018", з описом музеїв та адресами.

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Серед учасників значиться Севастопольський художній музей імені Крошицького. Його адреса спочатку вказали наступним чином: "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Через деякий час цю інформацію виправили, вказавши на те, що він розташований в Україні.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Міністерство культури Франції на своєму офіційному сайті назвало окупований Севастополь російським містом.

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Теги: #Крим#окупація Криму