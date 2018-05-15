Окупанти відкрили Кримський міст: Путін проїхав "дітищем" росіян за кермом КамАЗа (фоторепортаж, відео)
У вівторок, 15 травня, президент Росії Володимир Путін взяв участь у відкритті автомобільної частини мосту через Керченську протоку.
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Як можна побачити на опублікованих агентством Reuters фото, глава РФ за кермом КамАЗа очолив колону з 30 вантажівок, які проїхали Кримським мостом.
Раніше повідомлялося, що спочатку Путін поспілкувався з будівельниками мосту. До цього він ознайомився з готовністю Єдиного центру управління дорожнім рухом до роботи транспортного переходу через Керченську протоку.
Нагадаємо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019-го.
Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.
Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».